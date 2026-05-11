Какими бывают виды массажа и чем они полезны

Массаж — одна из самых востребованных процедур по уходу за лицом и телом. При грамотном подходе массаж эффективно воздействует на состояние тканей: улучшает кровообращение, уменьшает отечность и помогает справляться с мышечным напряжением. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Жанна Шефатова.

Польза

По ее словам, наиболее полезным считается тот вид массажа, который соответствует конкретной задаче:

в борьбе с отеками — лимфодренажный;

при мышечном напряжении и болях — классический или миофасциальный;

при стрессе — расслабляющий.

Она подчеркнула, что массаж позволяет добиться видимого улучшения внешнего вида.

«Несмотря на то, что эта процедура не является методом похудения и не влияет на объемы жировой ткани, она позволяет избавиться от отеков и улучшить тонус ткани, так как ускоряется выведение лишней жидкости и продуктов обмена. Особенно заметен эффект у людей с малоподвижным образом жизни. C точки зрения физиологии, массаж запускает сразу несколько процессов: расширяет капилляры, насыщает ткани кислородом и питательными веществами. Все это влияет на цвет кожи и общий тонус», — сказала Шефатова.

Также массаж благоприятно влияет на нервную систему и на подвижность мышц, отметила собеседница «ВМ».

«Мягкие техники снижают уровень кортизола и могут повышать уровень серотонина и дофамина, за счет чего улучшается сон, уменьшается тревожность и снижается общее напряжение. Массаж также воздействует на мышцы фасции (соединительная ткань и оболочка мышц, органов, нервов и сосудов) и помогает снять спазм, улучшить подвижность тканей и уменьшить хроническое напряжение, особенно в области шеи и плеч», — сказала врач.

Кому нужен массаж

Шефатова рассказала, что в качестве поддерживающей процедуры массаж особенно полезен при:

склонности к отекам;

малоподвижном образе жизни;

хроническом стрессе;

мышечном перенапряжении.

Меры безопасности

Несмотря на пользу массажа, существует ряд общих противопоказаний, среди которых дерматовенеролог назвала:

активный воспалительный процесс;

инфекции в стадии обострения;

любые повреждения кожи;

дерматологические заболевания (в стадии обострения).

Также стоит быть внимательными к технике, потому что она тоже влияет на общее самочувствие человека и результат.

Массаж с помощью популярных (гуаша, роллеров, вакуумных банок) работает за счет механизма кровообращения и лимфотока. Он может давать быстрый видимый эффект, но при неправильном использовании провоцирует сосудистые реакции или раздражение;

Вакуумные техники массажа противопоказаны при варикозной болезни, потому что создают дополнительную нагрузку на сосуды.

«При гипертонии допустимы только мягкие и расслабляющие техники методики, без агрессивного воздействия на область шеи, а во время беременности массаж возможен только при нормальном течении и с серьезными ограничениями (исключаются глубокие и стимулирующие техники, особенно в первом триместре), поэтому перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом-гинекологом, — рекомендовала дерматовенеролог.

