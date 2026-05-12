Голливудская актриса Натали Портман показала фигуру в мини-платье после новости о беременности.

44-летняя Натали Портман появилась на публике в черном мини-платье, которое дополнила жакетом в тон, туфлями и солнцезащитными очками. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с красной помадой.

В апреле папарацци подловили Натали Портман во время прогулки с 9-летней дочерью Амалией в Париже. Актриса была запечатлена в темно-зеленом тренче, синих джинсах и сапогах. Артистка убрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Дочь знаменитости была одета в серую толстовку, голубые джинсы и лоферы.

17 апреля Натали Портман в интервью журналу Harper's Bazaar сообщила, что она и ее возлюбленный Танги Дестейбл ждут своего первенца.

«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась знаменитость.

По словам актрисы, она сейчас «дорожит каждым моментом», поскольку знает, что «возможно, это в последний раз».