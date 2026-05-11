Рианна вышла на публику в жакете с выглядывающим бюстгальтером

Певица Рианна появилась на публике в жакете с выглядывающим бюстгальтером. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, были замечены в Нью-Йорке 10 мая. Звезд подловили, когда они выходили из итальянского ресторана Cucina Alb. Певица выбрала для ужина черный жакет, брюки, кружевной бюстгальтер и туфли с анималистичным принтом на каблуках. Она добавила к образу бежевую сумку, массивные кольца, золотые цепи и очки. A$AP Rocky предпочел замшевый тренч, черные джинсы, ботинки, солнцезащитные очки и сумку на плечо.

8 апреля пару подловили фотографы во время прогулки с детьми в Париже. Певица несла на руках дочь Роки Айриш, а рэпер шел за руку с сыном Риза. При этом второго сына пары Риота не было с ними.

21 апреля Рианна с дочерью Роки Айриш стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Она позировала в черной шубе с белым мехом на голое тело. Образ дополнила фиолетовая шляпа и ожерелье. Певице также сделали макияж с оранжевыми тенями и розовой помадой. На руках она держала дочь, впервые показывая ее лицо.

Ранее Рианну высмеяли из-за дизайна татуировки в честь детей.