Что надеть с джинсовой юбкой

Джинсовая юбка — настоящий спасательный круг. Она есть почти у каждой, но часто пылится в шкафу. Не всегда понятно, с чем ее носить соединить, чтобы не выглядеть легкомысленной школьницей или, наоборот, слишком вызывающе.

© Unsplash

На самом деле деним настолько пластичен, что вписывается в любые сценарии. Все зависит от верха, обуви и пары аксессуаров. Разложим по полочкам самые рабочие сочетания.

С футболкой — база, которая не подводит

Самый очевидный и при этом беспроигрышный вариант. Футболка любого фасона дружит с джинсовой юбкой без исключений. Укороченные модели открывают талию и хорошо смотрятся с юбкой с высокой посадкой. Классическая футболка свободного кроя, заправленная внутрь, создает аккуратный силуэт.

Поло с воротником добавит образу спортивного шика. Футболки с принтами и яркими цветами тоже можно смело экспериментировать: деним нейтрален и не спорит с рисунком. Лучшая обувь к такому тандему — белые кроссовки, кеды или сандалии на плоском ходу. И если любите аксессуары, добавьте тонкий ремень и небольшую сумку через плечо.

С рубашкой — от строгого до расслабленного

Рубашка превращает джинсовую юбку в очень разный по настроению предмет гардероба. Клетчатая рубашка свободного кроя, заправленная небрежно или завязанная узлом на талии, задает непринужденный вайб, который работает для мини и миди. Белая хлопковая рубашка, наоборот, приближает образ к офисному, особенно, если юбка темная, без потертостей и длиной до колена или чуть ниже. Сверху можно накинуть пиджак.

Если выбрать рубашку с асимметричным кроем или необычными рукавами, получится вечерний лук: добавьте к нему босоножки на каблуке и клатч. Очень эффектно работает прием мужская рубашка оверсайз с короткой джинсовой юбкой: край рубашки торчит снизу, талию обозначают тонким ремешком. В качестве обуви подойдут лоферы и грубые ботинки.

С худи или свитшотом — спорт-шик без усилий

Когда хочется уюта и движения, надевайте худи. Плотный, чуть свободный вариант уравновешивает короткую юбку, создавая игру пропорций: верх большой и мягкий, низ открытый и лаконичный. Для миди и макси тоже подойдет, но там лучше брать вещь не слишком мешковатую, чтобы не потерять фигуру.

Укороченный свитшот, едва доходящий до пояса, — идеальный компаньон для трапеции или мини с завышенной талией. Вся эта история просит обувь на платформе или толстой подошве: кроссовки, кеды, сандалии-тракторы. И не забывайте про поясную сумку или яркую бейсболку — они соберут образ в единое целое.

С трикотажем — мягкость и женственность

Водолазки, лонгсливы, тонкие свитера из кашемира или хлопка отлично сочетаются с денимом, потому что создают контраст фактур: грубоватая юбка и мягкий, облегающий верх. Это один из немногих случаев, когда вещь в обтяжку смотрится выигрышно. Лучше всего сочетание с миди-юбкой — так рождается элегантный, спокойный лук для работы или неспешного ужина.

Если заправить водолазку в юбку и добавить широкий кожаный ремень, силуэт станет очень графичным. Цвет трикотажа может быть любым, но беспроигрышно выглядят черный, белый, серый, бежевый и насыщенный синий. Обувь — лоферы, балетки, аккуратные ботильоны на низком ходу. Если накинуть сверху пальто или тренч, получится многослойность, которую так любят стилисты.

С кроп-топом — дерзко, но не вульгарно

Короткий топ с джинсовой юбкой — классика летнего гардероба. Но чтобы не перейти грань, следите за балансом. Если юбка мини, топ должен быть не слишком откровенным, например, прямой крой, закрытые плечи. Если юбка миди или макси, можно чуть больше открыть живот, но все равно без экстремальных вырезов.

Самые удачные варианты — трикотажный кроп-топ простого фасона или модель на тонких бретелях, напоминающая бюстье. С ними юбка на пуговицах с завышенной линией талии смотрится особенно выигрышно. Обувь выбирайте в зависимости от настроения: кеды и сандалии на платформе для прогулок, эспадрильи или босоножки на каблуке для вечера. В прохладную погоду сверху накиньте рубашку или легкий кардиган, завязав его узлом на талии.

Тотал деним — снова в моде

Образ из двух джинсовых вещей перестал быть дурным тоном пару сезонов назад. Главное правило: подбирайте оттенки и фактуры, которые близки друг к другу, или наоборот — контрастные, но с умом. Например, темно-синяя юбка-карандаш и голубая рубашка из денима. Или выбеленная мини и джинсовая куртка-оверсайз того же цвета. Чтобы тотал-лук не выглядел скучно, играйте с текстурами: к грубому необработанному дениму добавьте гладкий, плотный деним верха.

Чтобы разбить однородность, используйте аксессуары, например, ремень из коричневой кожи, сумку контрастного цвета или яркие кроссовки. Обувь можно брать любую, кроме вечерней: белые кроссовки, ботинки на тракторной подошве, сапоги-казаки. И не заправляйте рубашку полностью, оставьте часть навыпуск или завяжите на узел.

С кожаным верхом — резкий контраст

Кожа и деним — дуэт, который работает в разных регистрах. Для дерзкого аутфита возьмите черную кожаную куртку-бомбер или мотоциклетную модель и наденьте поверх любой джинсовой юбки. Под куртку наденьте простую футболку или топ. Юбка при этом может быть как мини, так и миди — куртка задаст тон всей композиции. Более нежный вариант: кожаный корсет или топ-бюстье с юбкой макси — это уже вечерний выход, особенно с сапогами-чулками или босоножками на высоком каблуке.

Летом вместо куртки носите кожаный жилет или рубашку из тонкой кожи нараспашку. Из обуви к такому комплекту подойдут грубые ботинки на шнуровке, казаки или, наоборот, женственные туфли с острым носом — в зависимости от того, какую историю вы рассказываете.

С пиджаком мужского кроя — для офиса и не только

Приталенные блейзеры с рюшами и пайетками деним не любит, а вот пиджаки с широкими плечами, прямым или свободным силуэтом — другое дело. Они придают джинсовой юбке структуру и делают ее пригодной для рабочих встреч (если дресс-код не строгий). Носите пиджак с юбкой-карандаш миди, белой рубашкой и лоферами — получится костюмный образ с легким налетом небрежности.

С мини-юбкой тот же пиджак создает игру: официальный верх, игривый низ. Под пиджак можно надеть футболку или топ, а можно и ничего, если модель достаточно закрытая. В качестве обуви используйте туфли-лодочки, оксфорды или, наоборот, грубые ботинки для контраста. И не забывайте про сумку-тоут или портфель — они усилят деловую нотку.