Названы частые ошибки при покупке бюстгальтеров

Старший менеджер по дизайну бельевого бренда Curvy Kate Милли Мейджор назвала частые ошибки при покупке бюстгальтеров. Ее комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь Мейджор заметила, что многие женщины во время примерки застегивают бюстгальтер слишком туго.

«Эластичная ткань в изделии со временем изнашивается, поэтому следует начинать с самой последней застежки и постепенно затягивать ее по мере того, как оно и становится свободнее», — объяснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что многие покупательницы забывают проверить на себе обхват чашек. По ее словам, во время примерки изделия необходимо наклониться вниз с целью убедиться, что грудь не вываливается из него.

Однако самой главной ошибкой при выборе данного предмета гардероба специалист назвала уверенность в одинаковых размерах бюстгальтеров. По ее наблюдениям, именно по этой причине некоторые женщины отказываются от примерок.

«Разные магазины или бренды могут немного отличаться по дизайну и посадке. Прочность проволоки, площадь покрытия и количество крючков также могут варьироваться, влияя на комфорт», — подчеркнула собеседница портала.

В марте владелица крупного британского онлайн-ретейлера нижнего белья, купальников и домашней одежды Belle Lingerie, миллионерша Джанин Даттон назвала признаки необходимости замены бюстгальтера.