Ведущая Екатерина Андреева выложила фото в леопардовом купальнике

Звезда Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева, снялась в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя Екатерина Андреева была запечатлена в леопардовом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках. Телеведущая позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем с темно-розовой помадой. Знаменитость снялась в бассейне на закате. Она рассказала, что отправилась в новое путешествие.

«Занесло на другой край света. На судне ледового класса в южную часть Тихого океана. На Минерве я ходила в Антарктиду, а теперь экспедиция к Филиппинским островам. Необитаемым и обитаемым и очень интересным. Из этого бассейна на палубе в Антарктиде я наблюдала за айсбергами. А сейчас за дельфинами и другими интересностями. Продолжение следует...» — написала Андреева.

В конце марта звезда снялась в темно-синем платье, черных легинсах, куртке и розовых кроссовках. Телеведущая предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем с румянами и помадой. Андреева была запечатлена на беговой дорожке. Под фото она призналась, что с удовольствием занимается спортом.