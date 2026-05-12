Жена Джорджа Клуни вышла в свет в золотом платье с декольте

Юристка Амаль Клуни в золотом платье вышла в свет с мужем, актером Джорджем Клуни. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

11 мая Джордж и Амаль Клуни посетили мероприятие, организованное фондом King's Trust в Лондоне. Юристка появилась на публике в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила туфлями на каблуках, клатчем, серьгами и браслетом. Ей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. Джордж Клуни вышел в свет в белой рубашке с галстуком, темно-синем костюме, черных туфлях и очках.

В апреле супруги пришли 51-ю церемонию вручения премии Чаплина, которая состоялась в Нью-Йорке. Юристка предстала перед публикой в мини-платье цвета фуксии и золотых туфлях на каблуках. Она добавила к образу клатч в тон обуви, длинные серьги, браслет и кольца. Знаменитости собрали волосы в хвост с прядями у лица и сделали вечерний макияж. Джордж Клуни предпочел белую рубашку с бабочкой, брючный костюм и туфли.

На мероприятии актер затронул политические темы, встав на защиту ведущего вечернего шоу Джимми Киммела, которого президент США Дональд Трамп потребовал уволить из компании Disney и телеканала ABC из-за шутки про его жену Меланию.