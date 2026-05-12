Эксперт рассказал, на что россиянки обращают внимание при выборе одежды

Россияне стали реже покупать одежду. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, доцент, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

«Рынок одежды в России в деньгах растет — по прогнозам, по итогам года он прибавит около 7% к прошлогоднему показателю. Но число покупок на человека падает: четыре года назад среднестатистический покупатель делал 16 приобретений в год, сейчас — около 11. Это не одно и то же. Люди тратят больше за одну покупку, но ходят за вещами реже. Инфляция объясняет часть этого сдвига, но не всю», — заявил эксперт.

Еремкин отметил, что среди женщин 25–40 лет аналитики фиксируют нечто, что пока трудно назвать устойчивым трендом, но уже нельзя игнорировать: растущий интерес к тому, что именно и как сделана вещь. Модельер заявил, что это не экологическая повестка в западном смысле, а скорее практический скептицизм — нежелание платить за имя, если за ним нет содержания.

«Несколько лет инфляции и постоянного обновления ассортимента без видимого улучшения качества сделали покупательниц разборчивее. Они перестали верить на слово», — считает эксперт.

Он заявил, что для российских брендов, активно занявших место ушедших западных сетей, это создает неудобный вопрос. Еремкин обратил внимание, что по данным прошлого года, больше половины потребителей в среднем и премиальном сегментах выразили разочарование: цена выросла, качество не догнало. По его словам, те, кто копировали модель быстрой моды, сейчас обнаруживают, что она работает хуже, чем рассчитывали.

Эксперт отметил, что параллельно оживает вторичный рынок. Он заявил, что ресейл одежды в России прибавляет около 30% в год. По мнению Еремкина, вещи с историей, с добротным кроем, с нормальной тканью находятся там значительно легче, чем в среднем ценовом сегменте масс-маркета.

«Конструктивно хорошая вещь — с четким кроем, правильными швами, плотной подкладкой — стоит дороже в производстве, но дешевле в пересчете на год носки. Покупательница, которая это понимает, становится другим клиентом. Она не ищет скидку на то, что ей не нужно, — она ищет вещь, которую будет носить долго», — заявил Еремкин.

Он считает, что для ритейла это означает необходимость менять язык разговора с покупателем. Как отметил модельер, маркетплейсы сейчас забирают больше половины продаж одежды, и в этой среде выигрывает не громкость, а точность попадания. Еремкин объяснил, что персонализация, капсульные коллекции, честная информация о составе и производстве — все это постепенно из дифференциатора превращается в базовое ожидание, особенно у аудитории, которая умеет сравнивать.