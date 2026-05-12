Пять самых стильных кроссовок на это лето

Мы продолжаем носить кроссовки куда угодно — даже если к спорту не имеем примерно никакого отношения. Главные тренды наступающего отпускного сезона — тонкий силуэт, ретро-беговые модели, замша и сетка, футбольная эстетика и более легкие визуально формы вместо актуальных еще вчера массивных «папиных кроссовок».

Как хорошо, что мода традиционно ходит по кругу, поэтому настала пора посмотреть, что лежит в закромах с нулевых — или поискать подобные модели в магазинах и на маркетплейсах. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обращаем внимание в первую очередь.

Ретро, которое не уходит

Классические плоские кроссовки носят буквально повсюду — от модных подиумов до звезд стритстайла Копенгагена и Милана. Причина простая: они выглядят аккуратно, не утяжеляют ногу и идеально работают с широкими брюками, платьями, льном и расслабленным городским стилем.

«Особенно актуальны сейчас не стерильно-белые варианты, а молочные, сливочные, карамельные оттенки и яркие акцентные цвета вроде красного или темно-зеленого. Красные, кстати, вообще стали почти новым модным базовым вариантом сезона, еще безумно популярны анималистичные принты с контрастными шнурками», — говорит эксперт.

Гоночные кроссовки: главный модный камбэк сезона

Мода резко ушла в сторону низких и вытянутых силуэтов. И именно поэтому внезапно выстрелили изначально гоночные кроссовки с очень тонкой подошвой. Они выглядят так, будто сошли с фотографий начала нулевых, и идеально продолжают тематику тренда на тонкие кроссовки. Они отлично сочетаются с широкими брюками, спортивными юбками, длинными шортами и расслабленными деловыми костюмами, в них есть легкая эстетика старого автоспорта и европейского смарт кэжуал, из-за чего они выглядят дороже своей цены.

Беговые кроссовки с сеткой

Сейчас в моде не гигантские гипертрофированные модели, а более легкие ретро-раннеры с сеткой и технологичной подошвой. Особенно хорошо они смотрятся летом благодаря сетчатым вставкам — нога меньше перегревается, плюс это один из самых удобных вариантов для долгой ходьбы, путешествий и городских прогулок.

«Для активного лета — почти идеальная история. Самые актуальные оттенки сейчас — серебристый, молочный, серо-бежевый и комбинации с металлическими деталями. Они отлично работают с эстетикой тихой роскоши, которая все еще никуда не делась», — подчеркивает стилист.

Сникерины: забавный и комфортный гибрид

Сначала модный интернет дружно не понимал, зачем это вообще существует, а потом сникерины начали появляться у инфлюенсеров, стилистов и в коллекциях крупных брендов. Особенно хорошо сникерины смотрятся с длинными юбками, свободными брюками и минималистичным летним гардеробом в духе old money, с льняными вещами и летящими платьями, которые изумительно подходят романтически настроенным барышням.

Кроссовки-мюли: обувь для тех, кто не желает жить сложно

По сути, это кроссовки без задника и надеваются за секунду, словно шлепанцы. Идеальная история для жары, путешествий, аэропортов и городской жизни, где никто уже не хочет тратить драгоценные моральные силы даже на то, чтобы завязать шнурки. Особенно популярны сейчас варианты в стиле ретро-раннеров, замшевые и парусиновые модели и спортивные мюли с сеткой. Такую обувь сейчас особенно любят сочетать с льняными костюмами, широкими джинсами и длинными носками — это эстетика иронии, дерзости и комфорта.