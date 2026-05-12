Перечислены актуальные наряды на выпускной для каждого типа фигуры

Тренды этого года максимально далеки от традиционных «русалок» и «принцесс»: в моде спокойная элегантность и тихая роскошь. Но это не значит, что ваш наряд должен быть скучным. Расскажем, что актуально, что устарело, а что подойдет именно вам.

Изучаем глобальные тренды-2026

Главная тенденция сезона — это асимметрия. Смещенные вырезы, одно открытое плечо, скошенный крой, драпировки, которые подчеркивают естественные линии, — все это актуально. Вместо глубокого декольте или тугого корсета выбирайте вырез на спине, который смотрится намного элегантнее, или открытые плечи. Вообще, спинки стали главным акцентом любого наряда: перекрещивающиеся лямки, мягкие вырезы в форме капли, цепочки на спине, съемные накидки-капе, которые превращают дневной образ в вечерний.

Обувь окончательно ушла в практичность: устойчивый каблук 4-6 см, квадратный мыс, элегантные мюли на плоской подошве с атласной отделкой. Конечно, никто не запрещает надевать шпильки, но сегодня это не мастхэв вечернего образа.

Цвета — глубокие, приглушенных оттенков: изумрудный, терракотовый «жженая охра», угольно-синий или, наоборот, пастельные оттенки, отсылающие к нежности и легкости — все зависит от того, какое настроение вы хотите транслировать.

Актуальны бохо-шик с летящими слоями и драпировками, бахромой и кружевом, полупрозрачными тканями; античные мотивы с завышенной талией и ассиметрией. Если вы выбираете классику, то присмотритесь к лаконичным, но эффектным образам Кэролин Бессетт-Кеннеди в «Истории любви». Если душа все-таки просит драмы, то стоит вдохновляться новой экранизацией «Грозового перевала» и образами викторианской эпохи — там и бархат, и корсет, и глубокие оттенки, и пышные юбки.

В целом же выпускница в 2026 году — это очень молодая, но уже элегантная женщина, а не на диснеевская принцесса.

Подбираем по типу фигуры

Фигура «песочные часы» (плечи и бедра примерно одной ширины, ярко выраженная талия)

Позволяет носить практически любые модели. Главное правило — подчеркивать изгибы, а не прятать их. Идеальные варианты:

Классическое платье-футляр, лучше из плотной ткани, которая будет облегать талию и бедра, создавая роскошный силуэт.

Платье на запах. V-образный вырез и пояс на талии выигрышно подчеркнут фигуру.

Платье-бандо открывает плечи и подчеркивает линию декольте. Добавьте пояс, чтобы выделить талию.

Асимметричные модели (например, с одним открытым плечом) будут очень женственно смотреться на таких пропорциях.

Платья с диагональной драпировкой — пожалуй, единственный тип фигуры, которую такая модель украсит.

Платье-комбинация с поясом эффектно подчеркнет изгибы фигуры.

«Груша» (когда бедра шире плеч)

Для такого типа фигуры главная задача вечернего наряда — сбалансировать верх и низ. Нужно визуально расширить плечи и подчеркнуть талию, отвлекая внимание от бедер.

Платье с пышной юбкой и покатыми плечами (бюстье, «принцесса»). Акцент на корсаже или декольте уравновесит бедра.

Фасоны с открытыми плечами — горизонтальная линия наверху расширяет плечевую зону.

Платья с американской проймой — глубокий вырез, открывающий плечи и подмышки, делает верх более массивным.

Асимметричное платье — с одним рукавом или драпировкой на линии плеча смещает фокус на плечи.

С V-образным или квадратным вырезом, украшенным декоративными элементами (вышивка, камни, воланы) — снова переместит акцент на декольте, отвлекая от бедер.

Костюм из укороченного пиджака с акцентными плечами и юбки-карандаша.

«Яблоко» (стройные руки и ноги, но нет талии)

Такую фигуру нужно визуально вытянуть и либо «создать» талию, либо сместить акценты на ноги, декольте и руки.

Платье с завышенной талией в стиле ампир скрывает живот и вытягивает силуэт. Идеально, если оно будет с V-образным вырезом и открытыми плечами.

Платье с А-силуэтом, особенно если нижняя часть сшита «клиньями». Это обеспечит плавный переход от груди к бедрам.

Платье с драпировкой на запах из тонкого атласа. Такая архитектура «нарисует» талию и будет стройнить.

Асимметричное платье с одним рукавом, открытым плечом или разрезом помогает сместить акцент с горизонтального объема.

Платье-футляр из плотного материала, но с обязательными вытачками или корсетной линией, чтобы подчеркнуть верх. На контрасте это создаст иллюзию талии.

Платье с халтером из легкой, струящейся ткани вытянет силуэт и перенесет акцент на плечи.

«Прямоугольник» (плечи, талия и бедра примерно одинаковой ширины)

Цель вечернего наряда — создать иллюзию изгибов, визуально добавив объем в зону груди и бедер, а также подчеркнуть талию.

Платье-бюстье с пышной юбкой (в стиле «нью лук»). Корсетная часть формирует грудь, а широкая юбка добавляет объем бедрам, следовательно, и контраст с талией.

Платье на запах с поясом — V-образный вырез и диагональные линии запаха стройнят, а широкий пояс в цвет платья или контрастный выделяет талию.

Платье-футляр с драпировкой. Лучше выбирать модели с боковыми вставками или вертикальными вытачками, которые сужаются к талии и расширяются к бедрам.

Асимметричное платье с одним рукавом, воланом на плече или юбкой-трапецией, скошенной линией низа. Вообще, любая диагональ разрушает прямоугольность.

Платье с вырезом-качели и поясом — глубокое декольте и акцент на талии при простом прямом низе тоже отлично работают на визуальное создание изгибов.

Брючный костюм с открытым топом-бандо. Между топом и брюками должен быть зазор не менее 3 см, который «рисует» талию.

«Перевернутый треугольник» (широкие плечи, узкие бедра)

Для фигуры «перевернутый треугольник» главная задача вечернего наряда — визуально сузить плечевую зону и добавить объем нижней части. Поэтому такому типу подойдут мягкие драпировки на юбке, V-вырезы и полное отсутствие объема в зоне плеч

Платье с расклешенной юбкой (солнце, полусолнце, трапеция) — пышный низ идеально компенсирует массивный верх.

Платье с заниженной талией, которое смещает акцент с плеч на бедра, особенно в сочетании с плиссированной юбкой или годе.

Асимметричное платье, например, с драпировкой на бедре.

Платье с юбкой-тюльпан или с баской, которые добавляют нужный объем бедрам.

Костюм с жилеткой и брюками палаццо, которые добавят объем бедрам. Но жилетка такому типу лучше надевать без блузок или футболок, чтобы не утяжелять верх.

На каком бы наряде вы ни остановились, стилисты советуют, во-первых, выбирать лаконичные аксессуары, которые не будут соревноваться с платьем. Вторая рекомендация: устраивать примерку в движении. Не стойте перед зеркалом, а пройдитесь, повернитесь, сядьте, поднимите руки. Если вам комфортно, то и на выпускном можно будет хорошо проводить время, а не просто красиво стоять.