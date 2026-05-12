Модель Хейли Бибер стала амбассадором бренда Mango после Saint Laurent. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Хейли Бибер позировала в черном мини-платье с голой спиной и глубоким декольте. Образ дополнили массивные серьги, золотые босоножки и солнцезащитные очки. На других фото модель снялась в укороченных шортах, ветровке и розовой рубашке, а также в белом платье, брюках-палаццо и джинсовой куртке. Волосы модели выпрямили и сделали легкий нюдовый макияж.

24 апреля Хейли Бибер посетила традиционный гала-ужин Time100 в честь выхода ежегодного списка «100 самых влиятельных людей мира» по версии журнала Time в Нью-Йорке. Модель предпочла для выхода платье из голубого кружева с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж с нюдовой помадой.