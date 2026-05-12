Дочь Гвинет Пэлтроу снялась для рекламы в купальнике с попугаем

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Эппл снялась в рекламной кампании à la Plage для бренда Chloé. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

21-летняя Эппл Мартин позировала в черном слитном купальнике с изображением попугая. Образ дополнили массивные браслеты и кулон в форме ракушки. На других снимках модель снялась в белых брюках и топе и пестром мини-платье, демонстрируя аксессуары и сумки из новой коллекции. Эппл Мартин сделали «пляжную» укладку и «мокрый» макияж. Фотографом съемки выступил Дэвид Симс, а креативным директором — Чемен Камали, который создал концепцию «сюрреалистической летней фантазии».

© Газета.Ru

Недавно Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный». Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм «Эмма» в 1996 году.

Позже Эппл Мартин опровергла в Instagram слухи о том, что ее исключили из школы за то, что она издевалась над одноклассницей.