Актриса Деми Мур появилась на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

63-летняя Деми Мур предпочла для выхода пестрое «волосатое» платье-бюстье с акцентными помпонами, солнцезащитные очки в белой управе и туфли-лодочки на высоких каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж с розовой помадой. Весь образ был составлен брендом Jacquemus.

В апреле Деми Мур посетила показ Gucci в Милане. Она позировала в кожаных брюках и лонгсливе на молнии. Образ дополнили туфли с острым мысом, сумка и очки. Актрисе сделали мокрую укладку и макияж. В руках она держала домашнего питомца.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.