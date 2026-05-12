Стоматолог объяснил, почему не стоит бояться виниров

Большинство страхов вокруг виниров — не более чем устойчивые заблуждения, которые возникли из-за работы неопытных специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и главный врач Института базальной имплантации (IBI Clinic), хирург-имплантолог Андрей Шмойлов

© Unsplash

По его словам, при грамотном выполнении ни отклейка, ни повреждение зуба под конструкцией в принципе невозможны. Проблемы возникают по другой причине: не все специалисты, берущиеся за эту работу, в действительности ею владеют.

«Низкий порог входа — некоторые врачи осваивают методику по роликам в интернете, не вкладываясь в полноценное обучение — приводит к тому, что пациенты получают некачественный результат, а затем транслируют негативный опыт дальше. Миф тиражируется, хотя его источник не сама процедура, а уровень исполнителя», — рассказал эксперт.

Стоматолог добавил, что отдельного внимания заслуживает вопрос долговечности.

«Качественно установленный винир служит минимум 10 лет, а в норме — 15–20. Через два десятилетия происходят биологические изменения тканей, и конструкцию может потребоваться заменить, однако это считается нормой, а не дефектом», — предупредил хирург-имплантолог.

По его мнению, главная ошибка пациентов, которая сокращает этот срок, — погоня за низкой ценой.

«Дешевые виниры в подавляющем большинстве случаев означают неопытного врача и некачественные материалы: через пять лет такие конструкции ломаются, а зубы под ними нередко приходится удалять. Это самый большой премиум в эстетике при наличии собственных зубов», — рассказал врач.

Он также отметил, что страх того, что виниры разрушают зуб, также имеет конкретное объяснение.

«Это происходит только при некачественной обточке — нарушении протокола подготовки зуба под конструкцию. В остальных случаях все ровно наоборот: винир считается одной из наиболее "честных" реставраций, поскольку позволяет постоянно контролировать состояние зуба. Любые изменения по контуру хорошо заметны визуально, и врач может устранить небольшую проблему задолго до того, как она станет серьезной», — объяснил специалист.

Врач рекомендовал делать регулярные визиты к стоматологу раз в полгода для профессиональной гигиены.