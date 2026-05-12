Тильда Суинтон попала на обложку глянца

Актриса Тильда Суинтон стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На первой обложке 64-летняя Тильда Суинтон позировала в черно-белом костюме из пайеток от бренда Chanel, состоящем из юбки и жакета. Волосы актрисе собрали в высокий пучок и сделали легкий макияж. На второй обложке она снялась в черной водолазке и шляпке с бантом. При этом Тильде Суинтон сделали макияж с красной помадой и угольно-черной подводкой.

Тильда Суинтон — британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского и Венецианского, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон». Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.

Суинтон жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном, художником и драматургом, от которого родила двойняшек — сына Ксавье и дочь Онор. С 2004 года актриса встречалась с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.