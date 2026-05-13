52-летняя Хайди Клум вышла в свет с вызывающим декольте

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в золотом платье с откровенным декольте. Фото опубликовано на сайте Page Six.

Хайди Клум пришла на торжественный ужин в честь открытия 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия золотое платье-миди с глубоким декольте, украшенное пайетками. Манекенщица дополнила наряд босоножками на каблуках в тон, клатчем и несколькими кольцами. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными в локоны волосами и макияжем с коричневыми тенями.

12 мая Хайди Клум вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в бежевом облегающем платье с глубоким декольте, акцентным розовым бантом и длинным шлейфом от бренда Elie Saab. Волосы модели распустили, сделали укладку с крупными локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

До этого супермодель посетила ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке. Хайди Клум пришла на закрытое мероприятие в образе мраморной статуи, чем удивила пользователей сети. Некоторые пошутили, что телеведущая спутала мероприятие с Хэллоуином.

Ранее 63-летняя Деми Мур в корсетном платье-«рыбке» появилась с ожерельем из бриллиантов.