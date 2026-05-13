Маникюр весна–лето 2026: что сейчас реально в тренде

Тренды в маникюре, в отличие от одежды, не меняются резко. Они скорее медленно «перетекают» из сезона в сезон, немного обновляясь. Что-то мы уже видели раньше, что-то возвращается, но есть и свежие идеи, которые сейчас особенно на слуху.

Первое, что уверенно держится в топе — натуральность. Так называемый эффект «как будто без покрытия» и естественные лунки снова в моде. Выглядит это очень аккуратно, но, честно говоря, требует идеального ухода — тут уже без регулярности никак. В эту же тему отлично вписываются нежные розовые оттенки — спокойные, мягкие, почти универсальные для любого весеннего образа, отмечает канал «Марго и стиль».

Если хочется чего-то поярче — тут тоже есть варианты. В моду вошли более смелые цвета, насыщенные и даже немного дерзкие. Такой маникюр уже не про «скромно и незаметно», а про характер и настроение.

Отдельная история — блеск. Очень гладкие, почти зеркальные ногти сейчас на пике. Причем цвет не так важен, главное — эффект сияния. Смотрится ярко, иногда даже футуристично.

Возвращается и «тигровый глаз», но в обновленном виде. Теперь это не просто один эффект, а разные направления узора, игра света и глубины. Выглядит заметно интереснее, чем раньше.

Есть и более смелые варианты — объемные узоры. Это уже история для тех, кто любит нестандартный дизайн. Тут можно разгуляться: фактура, рельеф, любые формы, насколько хватит фантазии мастера.

Но в целом главный тренд сейчас — минимализм. Точки, тонкие линии, маленькие сердечки, аккуратные рисунки. Без перегруза, без сложных «картин» на ногтях. Легкость и простота сейчас выигрывают.

Встречаются и тонкие цветочные мотивы — очень нежные, как будто нарисованные кистью в один штрих. Они не бросаются в глаза, но делают маникюр более «живым».

Ну и, конечно, однотонное покрытие никуда не делось. Классический красный, нюд, молочные оттенки — все это по-прежнему в игре. Просто в этой подборке акцент сделан на более интересные и свежие идеи.

Главное — подобрать то, что подходит именно вам, а не просто повторять тренд ради тренда.

При неаккуратном нанесении лака будут бугры, проплешины и скатывания. «ГлагоL» ранее рассказал, как избежать типичных ошибок в маникюре.