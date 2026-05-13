Адам Сэндлер попал в объективы папарацци после похудения

Американский кинокомик и актер Адам Сэндлер появился на публике после похудения. Об этом пишет Daily Mail.

59-летний артист вместе с 20-летней дочерью Сэди Сэндлер попал в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так, знаменитость предстал перед камерами в серых шортах, белой рубашке с пестрым принтом, высоких носках и разноцветных кроссовках.

Журналисты портала отметили, что актер выглядел намного стройнее после его заявлений о переходе к здоровому образу жизни в 2024 году. Тогда Сэндлер рассказал, что его дочери Сэди и Санни, постоянно призывают его серьезно относиться к ментальному и физическому здоровью и лучше питаться.

