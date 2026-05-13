Не одежда, а детали: какие аксессуары весной 2026 мгновенно «поднимают» стиль

Безусловно, одежда в образе все еще играет главную роль. Но и нельзя умалять заслуг аксессуаров. Именно украшения аккуратно по кирпичику собирают конечный результат. Без них даже дорогие вещи могут выглядеть скучно и «никак». Причем речь уже не только про серьги или кольца. В игру вступают сумки, очки, платки, колготки и даже мелочи, на которые раньше мало кто обращал внимание.

В этом сезоне ушли в сторону сложные сочетания, тонна декора и желание надеть на себя сразу все тренды. Теперь в центре внимания — аккуратность, чистые формы и ощущение продуманности, отмечает Мария Шеди в своем блоге «Стиль и проявленность».

Серьги по-прежнему остаются одним из самых простых способов быстро освежить внешность. Только теперь вместо вычурных камней и сложного декора в моде крупные, но лаконичные формы. Гладкий металл, мягкие линии, минимум лишнего. Такие серьги не перегружают лицо, а наоборот — делают образ собранным и дорогим. Даже если на вас обычные джинсы и базовая рубашка.

Многослойные цепочки тоже остались, но выглядят они уже совсем иначе. Если раньше это был хаотичный микс украшений, то сейчас все намного спокойнее и тоньше. Обычно достаточно пары цепочек разной длины, чтобы добавить образу глубины. Иногда — маленькая подвеска, но без перебора. Вроде мелочь, а комплект сразу выглядит интереснее.

Меняется и отношение к ювелирным украшениям. Все чаще женщины выбирают не броскую бижутерию, а лаконичную ювелирку. Тонкие кольца, аккуратные браслеты, простые серьги — без показного блеска и желания «удивить». И именно в такой сдержанности сейчас читается настоящий вкус.

Отдельный хит сезона — сумки с цепями. Причем цепочка не всегда выполняет роль ремешка. Это уже полноценная часть образа, которая добавляет структуру и делает даже самый простой комплект визуально дороже. И неважно, будет это маленькая кроссбоди или классическая сумка — работает сама идея.

Неожиданно вернулись и полупрозрачные колготки с гольфами. Но теперь они выглядят совсем иначе — без инфантильности и странных ассоциаций. Наоборот, образ получается мягким, женственным и очень аккуратным. Особенно красиво смотрится, когда колготки или гольфы совпадают по тону с обувью — ноги сразу кажутся длиннее.

Аксессуары для волос тоже снова в моде. Платки, ободки, банданы — все это помогает выглядеть более собранно, даже если образ максимально простой. Иногда достаточно одной такой детали, чтобы появился тот самый эффект «женщина с вкусом».

Ну и, конечно, очки. Это полноценный модный инструмент. В тренде крупные оправы с характером, которые сразу делают образ завершенным. Порой даже обычный комплект с хорошими очками выглядит в разы эффектнее.

