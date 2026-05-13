Марго Робби вышла на публику в топе и гусарском жакете

Голливудская актриса Марго Робби продемонстрировала фигуру в топе и жакете. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби посетила премьеру спектакля «1536», которая состоялась 12 мая в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого мероприятия образ из подиумной коллекции Alexander McQueen весна-лето — 2026. Артистка вышла в свет в черном топе, гусарском жакете, брюках и туфлях на каблуках. Знаменитость добавила к наряду кожаный клатч и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

4 мая Робби появилась на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Она вышла на публику в золотом макси-платье Chanel без бретелей с асимметричным подолом и шлейфом с оборками. Актриса дополнила образ серьгами и массивными кольцами с желтыми бриллиантами. Артистке уложили волосы в пучок и сделали макияж в нюдовых тонах. Однако интернет-пользователи посчитали, что наряд Марго Робби не подходит под тему бала, которая в этом году звучала как «Мода — это искусство».