Обувь из 90-х снова в моде: плоская подошва возвращается

Обувь на плоской подошве из 90-х снова с нами. Тогда, на фоне усталости от сложного кроя и нарочитой роскоши, выстрелил минимализм. На смену шпилькам пришли простые и удобные модели, которые доказали: комфорт может быть элегантным. Эта формула оказалась настолько рабочей, что актуальна и тридцать лет спустя, уверяет автор канала «Мода. Стиль. Личность».

Сегодня дизайнеры цитируют те же идеи. Главный хит — лоферы. В 90-е эта строгая классика одинаково хорошо смотрелась и с деловыми костюмами, и с джинсами. Сейчас они выполняют ту же функцию — служат базой, которая собирает воедино любой повседневный образ.

Еще один камбэк — лаконичные балетки. В свое время модели нейтральных оттенков без лишнего декора стали визитной карточкой минимализма. Девушки носили их с прямыми юбками, создавая очень спокойные, чистые силуэты. Нынешние версии сохранили то же настроение, но получили обновление в виде округлого носа.

Для более характерных образов вернулись балетки Мэри Джейн с ремешком на подъеме. Изначально детская модель в 90-е перекочевала в гардеробы взрослых, где прижилась как в романтичном, так и в дерзком стиле. Современные бренды добавляют к этой основе заклепки, бархат или принты.

Завершают список трендов полуботинки на шнуровке: оксфорды и броги. Именно они в 90-е стерли границы между мужским и женским стилем. Их смело сочетали с юбками, плотными колготками и костюмами. Этот аккуратный и строгий вид держит позиции и сегодня.

Сегодня обувная мода постепенно уходит от экстремальных платформ и шпилек в сторону удобства и естественности: все чаще в тренде плоская подошва, мягкие формы и «домашняя» эстетика. Рынок фиксирует рост спроса на более комфортные модели на среднем и низком каблуке, а также возвращение мюлей, слингбэков и аккуратных лодочек как универсальной повседневной альтернативы, о чем рассказывал «ГлагоL».