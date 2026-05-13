Герцогиня Сассекская Меган Маркл снялась в облегающей футболке и колье за $63 тысячи. Об этом сообщает издание Page Six.

Меган Маркл приняла участие в рекламе собственного лайф-стайл бренда As Ever. Жена принца Гарри сидела на диване с чашкой чая. Герцогиня Сассекская была запечатлена в белой облегающей футболке Anine Bing, серых брюках The Row, золотом браслетеCartier Love и кольце. Она добавила к образу колье Logan Hollowell с бриллиантами стоимостью $62950 и серьги с бриллиантами Birks за $6900.

12 мая стало известно, что Меган Маркл вместе с матерью Дорией Редлан, мужем, принцем Гарри, и детьми посетила Диснейленд. На одном из фото, которое выложила герцогиня Сассекская, она целовала родительницу в щеку, а сзади них бегали принц Арчи и принцесса Лилибет. На другом фото Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены с дочерью и сыном во время прогулки по парку развлечений.

16 апреля жену принца Гарри заподозрили в третьей беременности. Супруги во время визита в Австралию прогулялись по парку в Мельбурне и посетили центр поддержки психического здоровья в местном технологическом университете. Герцогиня предпочла для выхода зеленое мини-платье Friends of Frank свободного кроя, из-за которого ее заподозрили в беременности.