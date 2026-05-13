Модель Белла Хадид оголила живот на селфи

Модель и бизнесвумен Белла Хадид снялась в укороченном жакете. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белла Хадид позировала перед зеркалом в укороченном темно-синем жакете с металлическими пуговицами, который сочетала с джинсами, массивными серьгами и кольцом. Модель была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с тенями, румянами и нюдовой помадой.

10 мая Хадид снялась в молочном мини-платье с глубоким декольте в бельевом стиле, которое было украшено кружевом. Образ модели дополнили цветы в волосах и золотые кольца. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями и матовой помадой.

До этого Хадид показала кадры, сделанные во время съемок рекламы для бренда Miss Sixty. На одном из фото супермодель предстала в джинсовом комбинезоне с короткими шортами, который дополнил черный кожаный ремень. Бизнесвумен позировала с укладкой в стиле актрисы Памелы Андресон и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и блеском для губ.

