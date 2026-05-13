Россиянка пожаловалась на отвалившиеся волосы после популярной процедуры

Блогерша с никнеймом vikka.mur сделала популярную процедуру и показала внешность с отпавшими волосами. Ролик, который стал вирусным, появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Героиня видео поделилась, что в течение двух лет успешно окрашивала волосы в блонд и носила длинные пряди. При этом она продемонстрировала локоны до неудачного результата. По словам юзерши, в одном из салонов осветление прошло неблагоприятно, вследствие чего волосы отвалились.

Тогда россиянка решила нарастить пряди, чтобы постепенно восстановить свои.

«Вначале все нравилось, наращивала я в премиальных салонах на Садовой-Черногрязской, отдавала за коррекцию не менее 40 тысяч рублей ежемесячно, а бывало и гораздо больше за окрашивание и уходы», — пожаловалась она.

Затем Виктория показала внешность спустя полгода после неудачных процедур. На кадрах видно, что ее волосы стали тонкими и более короткими. «Спустя полгода они выглядят так», — посетовала она.

Пользовательницы сети поддержали девушку в комментариях под роликом, поделившись собственным опытом.

«Нужно набраться сил, времени и подобрать уход. И может уйти не один год на это», «Перестала осветляться, состригла весь блонд и регулярно делаю кератин/ботокс. Также год носила наращивание», «У меня так же было, только они отвалились под корень. Никакие маски и уходы не помогут, если непрофессиоальный мастер хоть раз передержал краску», — написали они.

Ранее в мае блогерша раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос. Юзерша поделилась роликом, в котором рассказала, что купалась в бассейне, в результате чего волосы приобрели зеленоватый оттенок.