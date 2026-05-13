76-летняя Вера Вонг вышла в свет в платье с глубоким декольте

Дизайнер Вера Вонг продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

76-летняя Вера Вонг пришла на мероприятие, организованное Фондом исследований рака груди в Нью-Йорке. Дизайнер позировала перед фотографами в розовом атласном макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными массивными солнцезащитными очками. Модельер была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

22 февраля Вонг появилась на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Дизайнер появилась на красной дорожке в белом облегающем макси-платье с драпировкой и черными объемными рукавами. Модельер также надела солнцезащитные очки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

До этого Вонг посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards. Дизайнер вышла на красную дорожку в черном топе и белой шелковой макси-юбке. Модельер дополнила образ накидкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.