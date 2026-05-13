Кого в России чаще других беспокоит недостаток веса и стиль одежды

Жителей столицы, которые не удовлетворены своим внешним видом, чаще других россиян беспокоит недостаток веса и стиль одежды. Информация об этом следует из опроса бренда SOKOLOV Beauty.

Специалисты собрали мнения более 1,3 тысячи россиян. Согласно опросу, 77 процентов москвичей уверены, что отношение к внешности меняется с возрастом. Кроме того, каждый восьмой житель столицы видит в несовершенствах внешности окружающих привлекательную особенность, а 18 процентов считают, что эти черты подчеркивают индивидуальность.

Еще 23 процента респондентов убеждены, что любые изъяны не имеют никакого значения и не влияют на их отношение к конкретному человеку.

Большая часть (60 процентов) тратит на уход за собой до пяти тысяч рублей ежемесячно, а у девяти процентов респондентов траты превышают 10 тысяч рублей.

Жительницы столицы, в отличие от респонденток из других регионов, считают привлекательными прямые волосы, широкий нос и изогнутые брови.