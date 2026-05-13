Названа самая модная замена скинни-джинсам

Редакторы Who What Wear назвали модели брюк, пришедших на смену скинни-джинсам в текущем сезоне. Подборка опубликована на сайте модного издания.

В первую очередь читателей призвали присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей — хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте таких брендов, как J.Crew, Open Edit, H&M, Reformation и других.

Еще одной самой модной заменой облегающим джинсам авторы статьи назвали белые джинсы расслабленного кроя. Подобные джинсы представлены в линейках марок Citizens of Humanity, Ag, AGOLDE и прочих как люксовых, так и массмаркетовых магазинов.

Кроме того, актуальность обрели летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке, отмечают модные редакторы.