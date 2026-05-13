Можно ли заплетать искусственные косички в отпуск: важные лайфхаки по уходу

Обладательницам роскошной гривы кажется, будто отпуск а-ля натурель — это бесконечная борьба с солью, солнцем и пушащимися прядями. Искусственные косички действительно могут стать спасением в жарком климате — но только если делать их правильно и умело ухаживать за конструкцией на голове. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о подробностях.

В отпуске косички действительно могут сильно облегчить жизнь

Море, влажность, солнце и постоянное мытье головы — тяжелое испытание даже для здоровых волос, особенно если они длинные, пористые, осветленные или пушатся от влажного воздуха.

«Косички в этом смысле работают как защита: волосы меньше путаются, не трутся о одежду, не превращаются в соленое гнездо после пляжа и не требуют укладки. Именно поэтому брейды и афрокосы так прижились в жарких странах. Особенно удобно это в долгих поездках, на серфинге, яхтах, ретритах и при любом активном отдыхе, где нормальная укладка невозможна», — говорит эксперт.

Тугие косы действительно могут вредить волосам

Главная проблема — в натяжении. Когда мастер слишком сильно затягивает плетение, волосы и кожа головы находятся в постоянном стрессе, это называется тракционной нагрузкой — из-за нее начинают страдать волосяные фолликулы. Тревожные признаки появляются быстро: боль кожи головы, красные точки у корней, головная боль, невозможность нормально спать первые дни.

Особенно осторожными стоит быть людям с тонкими и редкими волосами, чувствительной кожей головы, склонностью к выпадению волос, тем, кто переболел себорейным дерматитом. Стоит десять раз подумать, если у вас есть ломкость по длине, осветленные и поврежденные волосы.

Не все виды косичек одинаково безопасны

Самыми агрессивными обычно становятся очень тяжелые и сверхдлинные косы, особенно если к собственным волосам добавляют слишком много материала — корни буквально вынуждены держать дополнительный вес круглосуточно.

«Для отпуска чаще лучше подходят более крупные и легкие брейды, не слишком длинные косы, мягкие материалы со свободным плетением без экстремального натяжения. Да и вообще, сейчас многие мастера уже отходят от старого принципа чем туже, тем лучше — хорошее плетение не должно превращать лицо в натянутый барабан и вызывать дискомфорт», — подчеркивает профессиональный парикмахер.

Уход за косичками

Одна из самых частых ошибок — вообще перестать ухаживать за кожей головы. Кажется, раз волосы спрятаны, значит можно забыть о мытье — но на деле под косами продолжают работать сальные железы, накапливаются соль, пот и пыль. Голову с косичками обычно моют мягким шампунем, разведенным водой, не нужно яростно тереть длину — очищают в основном кожу головы.

После моря или бассейна волосы желательно ополаскивать пресной водой, иначе соль и хлор начинают пересушивать и свои волосы, и материал. Еще один важный момент — сушка. Плотные косы могут долго оставаться влажными внутри, особенно в области затылка. А теплая влажная среда — идеальные условия для раздражения кожи и неприятного запаха, поэтому спать с мокрой головой — плохая идея. Ну и носить косы дольше пары месяцев не стоит — за это время корни отрастают, прическа начинает выглядеть неряшливо.