Звезда «Постучись в мою дверь» снялась в золотом платье с глубоким декольте

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, появилась на втором дне Каннского кинофестиваля. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханде Эрчел позировала в облегающем золотом платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Съемку актриса провела на лестнице в отеле перед выходом на красную ковровую дорожку.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

В августе 2025 года появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях. Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года также стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь».