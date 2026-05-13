Деми Мур вышла в свет в полупрозрачном платье с длинным шлейфом

Актриса Деми Мур стала гостьей второго дня Каннского кинофестиваля. Снимки появились в фотобанке Reuters.

63-летняя Деми Мур вышла на публику в фиолетовом полупрозрачном платье с длинным шлейфом и глубоким декольте. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

«Эсмеральда», «Шикарная», «Вот это образ», — написали они в комментариях в соцсетях.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.

Деми Мур также публиковала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.