Пять секретов удачного снимка: ваши фото будут на высоте

Вы когда-нибудь получали фото, где вроде и вы, и не вы? Вроде улыбнулись, как учили, руку поставили на бедро, но на снимке — какая-то скованная и неуверенная в себе девушка. Умение получаться на фото — это набор простых, конкретных приемов, которые может освоить каждая! Нужно лишь знать несколько секретов.

Свет решает все

Самая частая ошибка — встать лицом к солнцу, чтобы было светло. Но идеальный свет для лица — мягкий рассеянный. Найдите место в тени, но с хорошей освещенностью: у большой стены, под навесом, под деревом в пасмурный день. Или встаньте боком к окну, чтобы свет падал чуть наискосок. А вот вспышку на телефоне в темноте лучше выключить вовсе: она делает лицо плоским, а глаза красными.

Не стойте ровно, как солдатик

Прямая поза с руками по швам и лицом в камеру — самая невыигрышная. Она лишает фигуру динамики и подсвечивает все, что вы обычно маскируете. Немного перенесите вес на одну ногу — бедро уйдет в сторону, появится изгиб. Руки не должны висеть: положите одну в карман, обопритесь о стену или прикоснитесь к лицу. Камера любит перспективу.

Рекомендуем избавиться от «стеклянного» взгляда

Мозг напрягается, мышцы лица застывают, взгляд становится будто неживым. За секунду до снимка сделайте легкий вдох, расслабьте челюсть, чуть приоткройте рот (это визуально вытягивает шею), а главное — представьте что-то приятное или смешное.

Что выдает любителя?

Посмотрите на свои снимки: куда вы обычно кладете руки? Чаще всего они прижаты к телу, согнуты в локтях под странным углом или вообще обрезаны кадром. Это делает фигуру квадратной и неуклюжей. Простое правило: между корпусом и рукой должно быть расстояние. Отведите локоть от ребер, положите руку на бедро, в карман, на сумку, на плечо подруги. Локти не должны смотреть прямо в камеру — это визуально расширяет тело.

Фон — ваш лучший друг или главный враг

Перед съемкой быстро оцените, что находится за вашей спиной. Горизонтальные линии не должны «резать» голову. Люди и столбы не должны расти из макушки. А лучше — размытый фон (эффект боке на камере или портретный режим на телефоне). И помните: чем дальше вы от заднего плана, тем больше он размывается.

Красивое фото — это просто внимание к деталям, которые вы раньше не замечали. Попробуйте в следующий раз применить хотя бы что-то из этих правил и вы удивитесь, как изменится результат. Потому что фотокамера любит тех, кто знает, как с ней работать.