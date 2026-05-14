Яркая помада после 60 лет: как носить красиво и без ошибок

Яркая помада после 60 лет — не запрет, даже если появились кисетные морщины и губы стали тоньше. Главная задача макияжа в этом возрасте — не скрыть возраст, а правильно работать с текстурой кожи и формой губ, рассказывает автор канала «О макияже СмиКорина».

Частая проблема — сложность прорисовать контур так, чтобы он не растекался. Матовые помады действительно держатся лучше, но если хочется яркости и эффекта более объемных губ без косметологических процедур, помогает грамотная техника нанесения.

Главный помощник — праймер. Его наносят тонким слоем на чистую кожу вокруг губ и при необходимости на сами губы. Средство заполняет мелкие морщинки, сглаживает поверхность и продлевает стойкость макияжа. Важно дать праймеру полностью «схватиться», прежде чем переходить к следующему этапу.

Контур губ требует мягкости. Арку Купидона лучше оформлять плавно, без резких углов. Если уголки губ опущены или создают ощущение маленького рта, их можно слегка скорректировать карандашом, но без чрезмерного выхода за границы — иначе яркая помада подчеркнет неестественность формы.

Для аккуратного результата яркую помаду удобнее наносить кистью. Она позволяет точно прокрасить линии и избежать растекания цвета в морщинки.

После нанесения помады визажисты советуют пройтись прозрачным восковым карандашом немного за пределами контура. Он работает как барьер и не дает пигменту «убегать» в складки кожи.

Последовательность макияжа проста: очищение кожи, нанесение праймера, ожидание фиксации средств, выравнивание тона легкими жидкими текстурами, оформление контура губ, нанесение помады, фиксация прозрачным карандашом и легкое припудривание лица.

Такая техника помогает сохранить яркость образа, визуально добавить объем губам и сделать макияж аккуратным даже при выраженных возрастных изменениях кожи.

Макияж после 60 нужен ровно настолько, насколько этого хочется самой женщине, ведь желание выглядеть красиво никуда не исчезает, просто кожа меняется и старые приемы перестают работать. Множество советов давал «ГлагоL».