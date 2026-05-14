Популярная певица в купальнике с декольте до пупка снялась для обложки

Популярная американская певица Хилари Дафф в откровенном образе снялась для обложки журнала Sports Illustrated. Снимок опубликован на сайте издания.

38-летняя знаменитость позировала на песчаном пляже на острове Саут-Кайкос, Великобритания, в молочном купальнике с декольте до пупка, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, стилисты завили волосы звезды в легкие волны. Фотографом съемки выступила Кэт Ирлин.

На снимке, размещенном внутри номера, Дафф также предстала в черном купальнике с вырезом в области груди на фоне вод Атлантического океана.

В марте Хилари Дафф вышла на сцену в мокром прозрачном платье. Исполнительница выступила перед публикой в наряде люксового бренда Di Petsa с дизайном, имитирующим мокрую ткань.