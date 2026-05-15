Ведущий «Модного приговора» назвал новый вирусный тренд в сумках

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал новый вирусный тренд в сумках. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Недавно писал про бумажные украшения-наклейки. Так вот, подъехал новый вирусный «бумажный» тренд! Блогеры печатают гигантские люксовые сумки и делают с ними фото- и видеоконтент. То чувство, когда наконец накопили на Биркин», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.