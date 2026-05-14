Стилист рассказал, какие платья выбирать на выпускной

Стилист Влад Лисовец назвал лучший образ на выпускной. Об этом он написал в личном блоге.

«Главный совет, который могу дать — соответствовать событию. <...> Много лет я повторяю: не нужно торопиться выглядеть «взрослой». В этом году я особенно убежден — в вечернем образе нет ничего прекраснее, чем достоинство и нежность. Мы уже изучили все главные тренды сезона, поэтому вы знаете, что на подиумах сейчас правят тенденции на голую моду, бельевую эстетику, корсеты и откровенность. Эти приемы можно и нужно использовать, но с умом. Главное — чувствовать себя уверенно и уместно в выбранном образе», — написал Лисовец.

Он также добавил, что рекомендует выбирать нежные мини-платья.

«Акцентирую внимание на то, что я призываю к нежности, даже если это мини длина. Что касается укладок и макияжа для таких платьев, то они минимальны. Достаточно чистых волос, завязанных в пучок или естественной волны. Если же наоборот добавить сюда накрученную на плойку, залаченную голову + тяжелый макияж с наращенными ресницами это будет выглядеть вульгарно», — отметил стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.

