Стилист предупредил о вреде для волос радужного окрашивания волос

Во-первых, это, конечно, красиво: пастельный розовый, лавандовый, голубой, кислотный зеленый, нефтяной перелив, персиковый блонд — индустрия цвета сейчас умеет буквально все. И выглядит это действительно эффектно. Ровно до момента, пока человек не узнает, сколько ухода, денег и терпения стоит этот мерцающий русалочий оттенок.

© Unsplash

Потому что радужное окрашивание в подавляющем большинстве случаев — это многочасовая сложная история с агрессивным осветлением, тонированием, постоянным обновлением цвета и попытками сохранить волосы живыми. Стилист по волосам Евгения Куклина поделилась подробностями.

Почти все яркие цвета требуют очень сильного осветления

Вот главный момент, о котором обычно молчат. Чтобы розовый, голубой или сиреневый выглядел ярко и чисто, волосы почти всегда приходится очень сильно осветлять, особенно если исходный цвет темный, а волос — толстый и здоровый.

«А осветление — это уже довольно агрессивная химическая процедура, чем светлее нужна база, тем сильнее страдает структура. Именно поэтому после экстремального блонда волосы иногда путаются, ломаются и теряют плотность. Особенно тяжело радужное окрашивание переносят тонкие, уже поврежденные и многократно окрашенные волосы. Иногда парикмахер отказывается делать какой-нибудь серебристый лавандовый, потому что волосы могут просто не пережить подготовительный этап», — утверждает эксперт.

Красивый цвет смывается намного быстрее, чем кажется

Человек проводит в салоне восемь часов, выкладывает половину зарплаты, выходит с идеальным аниме-розовым — а через две недели цвет внезапно становится слегка уловимым и не слишком приятным бежевым. Большинство ярких пигментов держатся хуже натуральных оттенков — быстрее всего обычно вымываются пастельные, розовые, голубые, серебристые и фиолетовые, а солнце, горячая вода, море и шампуни ускоряют этот процесс еще сильнее. Так что радужный цвет — это не разовая акция, а перспектива постоянного тонирования

После окрашивания меняется вообще вся рутина ухода

Многие думают, что главное испытание — само окрашивание, на деле самое интересное начинается потом, потому что волосы после осветления становятся намного более капризными.

«Обычно после такого окрашивания приходится полностью менять уход: переходить на мягкие шампуни, реже мыть голову, использовать маски и несмываемые средства, защищать волосы от солнца и осторожнее обращаться с горячими укладками», — предупреждает профессиональный парикмахер.

Не все яркие окрашивания одинаково опасны для волос

Есть огромная разница между легким оттеночным бальзамом на уже светлые или седые волосы и полноценным многоэтапным осветлением до почти белой базы. Например, если волосы уже светлые, получить нежно-розовый или персиковый оттенок можно довольно мягко.

А вот превращение темных волос в ледяной голубой — это уже куда более агрессивная история с серьезным осветлением и высокой нагрузкой на структуру волос. Сейчас многие хорошие колористы работают намного бережнее: используют защитные системы, не пытаются выбелить все «в ноль» за один день и предлагают более мягкие варианты окрашивания с затемненными корнями и сложными переходами цвета.