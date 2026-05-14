Как транексамовая кислота помогает бороться с пигментацией

Транексамовая кислота — это компонент, который, несмотря на свою относительную неизвестность в бьюти-сфере, обладает значительным потенциалом. Она не так популярна, как ретинол или гиалуроновая кислота, но ее эффективность в уходе за кожей заслуживает внимания. Давайте разберемся, что это за вещество и почему стоит включить его в свою рутину.

Что такое транексамовая кислота?

Транексамовая кислота — это синтетический аналог аминокислоты лизина. Ее изобрели японские ученые Сесукэ и Утако Окамото в 1962 году. Первоначально она использовалась в медицине для остановки кровотечений благодаря способности блокировать ферменты, разрушающие фибрин. Вскоре после открытия, транексамовая кислота вошла в список основных лекарств Всемирной организации здравоохранения благодаря своей безопасности и эффективности.

Как транексамовая кислота работает в косметике?

В косметологии транексамовая кислота используется для борьбы с пигментацией. Она замедляет синтез тирозиназы — фермента, который ускоряет производство меланина в коже. Это приводит к осветлению кожи и выравниванию ее тона. Исследования показывают, что средства с 5%-ной концентрацией транексамовой кислоты могут быть столь же эффективны, как и кремы с гидрохиноном, но без риска побочных эффектов, таких как охроноз или повышенная вероятность рака, которые ассоциируются с гидрохиноном.

Транексамовая кислота также помогает при поствоспалительной пигментации, например, от акне, и укрепляет защитный барьер кожи, что может быть полезно при розацеа. В одном из исследований 2015 года было показано, что использование средства с 3% транексамовой кислоты уменьшает симптомы розацеа, такие как покраснение и чувствительность кожи.

Кому подходит транексамовая кислота?

Этот компонент подходит для всех типов кожи. Он редко вызывает раздражение и не повышает фоточувствительность, что делает его подходящим для использования даже летом. Однако при использовании высоких концентраций (более 5%) может возникнуть сухость и шелушение, поэтому перед применением лучше провести тест на небольшом участке кожи.

Сочетание с другими компонентами

Транексамовая кислота хорошо сочетается с ниацинамидом, арбутином, феруловой и азелаиновой кислотами, а также с витамином C. Эти компоненты также влияют на синтез тирозиназы, усиливая друг друга. AHA- и BHA-кислоты не конфликтуют с транексамовой кислотой и могут использоваться в одной рутине.

Транексамовая кислота — это многообещающий компонент в борьбе с пигментацией и улучшением состояния кожи. Ее безопасность и эффективность делают ее отличной альтернативой более агрессивным средствам. Если вы ищете способ улучшить тон кожи и избавиться от пигментных пятен, транексамовая кислота может стать вашим новым союзником в этом процессе.