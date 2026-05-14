Как вписать в гардероб разноцветные джинсы

Помните, как долго нас приучали к «тихой» роскоши и благородным оттенкам? Теперь можете об этом забыть. Во всяком случае, если выбираете джинсы на лето. Потому что на модных показах весна-лето 2026 случилась настоящая цветная революция. Рассказываем, какие оттенки теперь в тренде и с чем их сочетать не на подиуме, а в жизни.

Видимо, мир устал от сдержанности и, как это часто бывает в fashion-индустрии, сменил вектор в прямо противоположную сторону. Этим летом дизайнеры нам предлагают обратить внимание на по-детски яркие, буквально как конфеты, цвета. Клубничный, банановый и травянисто-зеленый у Versace, ярко-синий — у Chloé, розовый — у Dior. На подиуме эти жизнерадостные оттенки умудрялись сочетать в одном образе, а мы расскажем, что с ними делать в повседневном гардеробе.

Существует всего два варианта сочетания такой активной палитры:

1. Как на подиуме: собирайте тотал-лук из «леденцовых» оттенков. В этом помогут референсы с показов. Самые часто встречающиеся сочетания: розовый с травянисто-зеленым, банановый с кобальтовым, кобальтовый с травянисто-зеленым и розовый с банановым.

Наверное, не нужно лишний раз говорить о том, что аксессуары и остальные части образа должны быть нейтральными: белый, серый, песочный, черный.

Аксессуары в данном случае необязательно выбирать лаконичными, но лучше, если это будет серебро или золото, а не еще одно цветовое пятно. Кстати, черный пояс в таком сочетании отлично работает, заземляя яркий образ.

2. Акцентные джинсы с нейтральным верхом. Он также должен быть либо белым, либо серым, либо черным, либо песочным. Идеальные «компаньоны» — белая рубашка-oversize или черный тонкий кашемировый свитер. Еще интересно смотрится песочный строгий пиджак, который замиксовали с цветными джинсами и белой футболкой.

Случай-исключение — это монохром, когда вы берете джинсы и джинсовую куртку точно такого же цвета. К такому комплекту можно смело добавлять еще один акцентный оттенок.

Осторожно, «закрытые лодыжки»

Главная ошибка в образах с цветными джинсами — это черные массивные кроссовки и глухие берцы. Такая обувь спорит с легкостью и жизнерадостным настроем тренда: цветной деним требует «визуального воздуха» у щиколотки. Поэтому лучшими вариантами будут эспадрильи или кожаные сандалии, белые кеды или кроссовки-сникерсы, открытая обувь на каблуке или туфли-лодочки телесного цвета.

Аксессуары и модели

Если в отношении ярких цветов дизайнеры единодушны, то с модельным рядом дело обстоит иначе: строгих требований к форме джинс нет. Часто встречались классические прямые, но были и скинни, и широкие бэгги, и клеш. А еще набирают популярность бриджи, которых долго игнорировали даже масс-маркеты.

Сумки и аксессуары подбирайте из нейтральной кожи, с минималистичной фурнитурой, четкой геометрической формы. Пояс, если он нужен, лучше взять узкий, матовый, черный, или в тон обуви. Металлические украшения — серебро или теплое золото, без крупных камней и сложных плетений. Грубые пряжки, массивные цепи или броские серьги допустимы, но если верх полностью однотонный и лаконичный.

Три образа с цветными джинсами на каждый день:

На работу (если нет строгого дресс-кода): кобальтовые джинсы с черным свитером с круглым вырезом и туфлями-лодочками на плоском ходу. Добавляем сумку — тоут из коричневой кожи. Готово!

На прогулку: клубничные широкие джинсы и худи (или свитшот) сливочного цвета с белыми сникерсами. Дополним бейсболкой нейтрального цвета.

На свидание: джинсы цвета молодой травы с кобальтовым атласным топом, добавим босоножки на танкетке и один мужской элемент, например, часы на ремешке из толстой кожи.

И не думайте, что яркие джинсы — это too much для взрослого человека. Благодаря тому, что они «удалены» от лица, можно забыть про свой возраст и цветотип — любой оттенок подойдет. Тем более, что это отличный способ добавить актуальности и динамики образу.