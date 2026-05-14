Какие эстетические процедуры можно успеть сделать до отпуска без рисков

В преддверии сезона отпусков все больше женщин обращаются к косметологам, чтобы освежить внешний вид и подготовить кожу к поездке. Однако многие опасаются неприятных последствий, например, отечности, раздражения или повышенной чувствительности.

Поэтому перед поездкой в теплые края особенно важно грамотно подбирать методики и учитывать сроки восстановления. Кандидат медицинских наук, дерматолог-косметолог Ситора Окушко рассказала, какие процедуры можно безопасно проводить незадолго до отпуска, а от каких лучше временно отказаться.

Подготовка кожи к отпуску: какие процедуры лучше сделать заранее

Перед поездкой хочется выглядеть без следов усталости и ощущения хронического недосыпа. Именно поэтому многие начинают активно записываться к косметологу за несколько дней до отпуска. Но тут важно помнить: не все процедуры дают моментальный эффект.

«Некоторым методикам нужно время, чтобы кожа восстановилась, ушли отеки и проявился красивый итоговый результат. Оптимальный срок для более серьезных вмешательств — за 2-3 недели до отъезда, чтобы к моменту поездки восстановительный период уже завершился», — объясняет Ситора.

Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты насыщают кожу влагой, улучшают цвет лица и разглаживают мелкие морщинки. Реабилитация занимает 3-5 дней: возможны небольшие папулы и покраснения, которые быстро проходят. Эффект держится 4-6 месяцев.

Мезотерапия. Коктейль из витаминов, аминокислот и микроэлементов дает эффект «отдохнувшего лица»: выравнивает тон, убирает тусклость, улучшает тургор кожи. Курс обычно состоит из 3-4 процедур с интервалом в 7-10 дней, но даже одна процедура даст заметный результат.

Контурная пластика филлерами. Коррекция скул, губ или носогубных складок. Отек и гематомы после инъекций проходят за 5-7 дней. Важно выбирать опытного врача — это минимизирует риски асимметрии и других осложнений.

Ботулинотерапия (препараты типа ботокса). Убирает мимические морщины на лбу, между бровями и вокруг глаз. Эффект наступает через 7-14 дней, а реабилитация минимальна — небольшие покраснения в местах инъекций проходят в течение нескольких часов.

Какие процедуры можно делать за неделю до отпуска

Если до поездки остается 7-10 дней, лучше отдавать предпочтение щадящим методикам с минимальным восстановительным периодом, которые помогут освежить внешний вид без лишнего стресса для кожи.

Химический пилинг (поверхностный). Гликолевый, миндальный или молочный пилинг отшелушивает верхний слой кожи, улучшает цвет лица, сужает поры. Покраснение и шелушение проходят за 3-5 дней. Главное правило: после пилинга строго избегать солнца и использовать SPF 50+.

Ультразвуковая чистка лица. Бережно очищает поры, не травмируя кожу. Может быть небольшое покраснение в день процедуры, но оно быстро проходит. Кожа становится гладкой и свежей — идеальный вариант для подготовки к морю.

Фотоомоложение (IPL). Убирает пигментацию, сосудистые звездочки, выравнивает тон кожи. После процедуры может быть легкое покраснение (1-2 дня) и временное усиление пигментации, которая затем отшелушивается.

Что можно делать за 3-5 дней до поездки

Если до отпуска остаются считанные дни, стоит выбирать только легкие уходовые процедуры, направленные на увлажнение и свежий внешний вид кожи без риска раздражения или периода восстановления.

Аппаратный массаж лица (LPG, микротоковый). Улучшает лимфодренаж, снимает отеки, подтягивает овал. Никаких ограничений после процедуры — можно делать накануне вылета.

Увлажняющая маска профессионального уровня. Экспресс-восстановление: насыщает кожу влагой и витаминами, дает эффект сияния. Идеально для «оживления» кожи после перелета.

Газожидкостный пилинг. Бережное отшелушивание и насыщение кожи кислородом без повреждений. Покраснения нет, можно делать даже в день отъезда.

Какие процедуры лучше отложить до возвращения из отпуска

Некоторые косметологические вмешательства требуют более длительного восстановления и особого ухода, поэтому перед поездкой от них лучше отказаться, чтобы избежать осложнений и не испортить отдых.

Глубокий химический пилинг — риск гиперпигментации на солнце слишком высок.

Лазерная шлифовка — длительный период восстановления (до 2 недель), высокая чувствительность кожи к ультрафиолету.

Хирургические вмешательства (блефаропластика, ринопластика и т. д.) — реабилитация требует строгого соблюдения режима и наблюдения врача.

Интенсивные аппаратные процедуры с повреждением кожи (например, фракционный термолиз) — риск инфекций и ожогов на солнце.

Важные правила безопасности

Консультация врача обязательна. Даже «легкие» процедуры имеют противопоказания: беременность, лактация, кожные заболевания, герпес в активной фазе, онкология.

SPF — ваш лучший друг. После любых процедур кожа становится более чувствительной к ультрафиолету. Используйте крем с SPF 50+ и обновляйте его каждые 2-3 часа на солнце.

Гидратация. Пейте достаточно воды — это усилит эффект от процедур и поможет коже быстрее восстановиться.

Планируйте заранее. Не пытайтесь «втиснуть» несколько агрессивных процедур подряд — это перегрузит кожу и даст обратный эффект.

По словам Ситоры, грамотно подобранный уход перед поездкой позволяет не только сохранить здоровье кожи, но и избежать лишнего стресса во время отдыха. Эксперт надеется, что эти рекомендации помогут подготовиться к отпуску спокойно и без лишних переживаний.