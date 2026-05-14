Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель стала гостьей показа бренда Dior в Лос-Анджелесе. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дева Кассель посетила показ в пестром бельевом платье с глубоким декольте. Образ дополнила бордовая сумка-клатч и золотой кулон на шее. Модели также сделали укладку с локонами и макияж с бордовой помадой и угольно-черными стрелками.

В конце января Дева Кассель приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

У Венсана Касселя двое детей от коллеги Моники Беллуччи: дочери Дева и Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.