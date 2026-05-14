Стилист посоветовал прием выглядеть дорого летом

Стилистка Мишель Сканга назвала вещь, которая делает любой образ визуально дороже без высоких затрат. Секретный прием она раскрыла для портала Who What Wear.

© Unsplash

Речь идет о майке с глубоким круглым вырезом. По словам модного эксперта, подобный минималистичный топ вне зависимости от цены добавляет изюминку, которая позволяет выглядеть дорого даже в самом базовом наряде летом.

«Вырез "лодочка" в целом идеально подходит к актуальному в текущем сезоне тренду на минимализм, который, как мы все знаем, в большинстве случаев выглядеть роскошно. Секрет в простоте», — пояснила автор публикации.

В марте 2023 года другая стилистка также раскрыла три простых способа выглядеть дорого без особых затрат.