Деми Мур появилась в Каннах в платье из «мятой бумаги»

Актриса Деми Мур стала гостьей третьего дня Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six.

63-летняя Деми Мур появилась на публике в красном облегающем платье, ткань которого напомнила «мятую бумагу». Образ актриса дополнила черными туфлями с острым мысом и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

В день открытия Каннского кинофестиваля Деми Мур появилась в корсетном платье-«рыбке» с ожерельем из бриллиантов.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.

Деми Мур также публиковала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.