Внешность Николаса Кейджа разочаровала фанатов

Американский актер Николас Кейдж посетил премьеру нового телесериала «Паук-Нуар», которая состоялась в Нью-Йорке, и разочаровал фанатов. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

62-летний артист пришел на мероприятие вместе со своей 31-летней женой, японской актрисой Рико Сибата. Так, звезда «Призрачного гонщика» предстал перед камерами в белой рубашке и черном костюме, состоящем из классического пиджака и брюк. Кроме того, на нем были лакированные ботинки и синий галстук.

Читатели портала обратили внимание на внешность знаменитости. По их мнению, Кейдж стал похож на мумию. «На фото музей восковых фигур?», «Я так и не поняла, в чем его привлекательность», «Он выглядит так как будто его мумифицировали», «Что он с собой сделал?», «Накладные волосы и пластическая хирургия — это просто отвратительно», — возмущались они.

