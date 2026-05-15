Названы самые модные шорты лета

Редакторы Who What Wear назвали самые актуальные модели шорт на лето 2026 года. Подборка трендов опубликована на сайте модного издания.

В текущем сезоне модными стали шорты-шаровары, которые появились как отдельный предмет гардероба в середине XIX века, став практичной альтернативой тяжелым юбкам. Кроме того, трендовыми эксперты назвали шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта — как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен.

Согласно материалу, популярность обрели и микрошорты, а также шорты-бермуды и варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом.

«Присмотритесь к белым шортам — они станут идеальной заменой классическим джинсовым моделям», — подытожили авторы публикации.

