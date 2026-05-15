Что такое акуби-стиль и почему все начали выглядеть как героини корейского кино

Еще пару лет назад мода либо уходила в тихую роскошь, либо в откровенно агрессивный Y2K с блестками, ультрамини и ощущением вечной вечеринки нулевых. А потом появился акуби-стиль — расслабленный, немного меланхоличный, слегка небрежный — такой, словно мы дружно перенеслись в маленькое арт-хаус-кафе где-то в Сеуле и ведем неспешный ночной разговор о жизни.

Акуби — это корейский тренд, выросший из смеси минимализма, гранжа, мягкой готики, стритстайла и эстетики слегка утомленной жизнью, но красивой девушки. В основном, это серый практичный трикотаж, многослойность, прямые джинсы, тонкие лонгсливы, кардиганы, темные очки простых геометрических форм. Стилист Маша Ведерникова рассказала, чем интересен этот стиль и как его интегрировать в гардероб современной горожанки.

Главная черта акуби — расслабленная многослойность

Стиль кажется случайным, хотя на деле там очень много продуманности в пропорциях и фактурах, и одна из главных особенностей — многослойность.

«Майка поверх лонгслива, тонкий кардиган поверх топа, рубашка под трикотажем, длинные рукава, выглядывающие из-под худи. Причем вещи часто выглядят слегка растянутыми, мягко собирающимися в складки, а не идеально выглаженными. В акуби вообще почти нет ощущения нарядности, даже в дорогих вещах», — объясняет эксперт.

Цвета — почти всегда приглушенные и немного пыльные

Если стиль old money любит сливочный, бежевый и идеальную чистоту оттенков, то акуби тянется к серому, графитовому, дымчатому, выцветшему черному, болотному, шоколадному и холодным нейтральным тонам. Очень важна именно эта легкая припыленность цвета: белый — не ослепительно белый, а молочный. Черный — слегка выстиранный. Синий — будто любимые джинсы пережили несколько походов. Из-за этого стиль выглядит немного кинематографично.

Важны силуэт и настроение

Это один из самых интересных моментов стиля, он может быть и очень женственным, но почти никогда не выглядит как прямолинейная демонстрация тела.

«Сексуальность тут потаенная и приглушенная, она обыгрывается через длинные рукава, открытые плечи, тонкий трикотаж, свободную посадку, низкую или среднюю линию талии, слегка вытянутые силуэты. Именно поэтому стиль так любят поколения от мала до велика: он одновременно расслабленный, эмоциональный и визуально очень фотогеничный», — подчеркивает стилист.

Как вписать акуби в гардероб взрослой женщины и не выглядеть подростком

При стилизации очень легко уйти в сторону косплея «девочки из аниме», либо просто остановиться на тотальном копировании стиля подростков с их внегендерной любовью к унылому оверсайзу, но оба пути — тупиковые. Лучше всего брать отдельные элементы: мягкий длинный кардиган, прямые выцветшие джинсы, тонкий лонгслив, свободную кожаную куртку, многослойные, но при этом лаконичные украшения. Взрослой женщине акуби вообще часто идет лучше, чем подросткам. Потому что появляется та самая спокойная уверенность, на которой держится весь эффект небрежной стильности.

Почему акуби стал таким популярным именно сейчас

После эпохи образов «дорого-богато» мода снова потянулась к чему-то более живому и человеческому. В акуби сквозит легкая усталость и пресыщенность жителя большого города, комфорт, многослойность, ощущение личной истории. Это стиль для людей, которые хотят выглядеть интересно, а не идеально. Это одежда для женщин, которым важнее атмосфера образа, чем демонстрация трендов в лоб, она выглядит так, будто человек вообще не пытался понравиться — и именно это нравится больше всего.