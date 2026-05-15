Пять вещей из «бабушкиного сундука», которые вернулись в моду в 2026

Вы замечали, как стремительно меняется наше отношение к старым вещам? Еще пару лет назад мы стремились к футуристичным тканям и строгому минимализму, а сегодня, в 2026-м, мода будто решила взять паузу и оглянуться назад. Мы соскучились по вещам «с душой» и историям, которые стоят за каждой пуговицей.

Сегодня мода — это про умение достать сокровище из старого маминого шкафа или бабушкиного сундука и вписать его в современный гардероб. Имидж-стилист Екатерина Краснова рассказала, какие ретро-детали снова актуальны и как носить их современно.

Кружевные воротники

Огромные, кружевные, острые или закругленные «питерпены» — эти воротнички вернулись к нам из 50-х и 70-х годов. Они добавляют лицу мягкости и какой-то особенной, трогательной чистоты.

«Особенно актуальны съемные кружевные воротники, которые можно носить поверх базовых рубашек, джемперов или платьев. Не сочетать воротник с слишком „нарядными“ вещами. Лучше всего кружево работает рядом с простыми тканями и лаконичным кроем. Выбирайте модели из плотного хлопка или с качественной вышивкой ришелье. Чем фактурнее ткань, тем современнее выглядит деталь», — советует стилист.

Вязаные жилеты

Помните те самые жилеты в ромбик или салфетки, которые бабушка вязала крючком? Сегодня это база. В 2026 году ручная вязка ценится выше любого люксового бренда. Вязаный жилет отлично вписывается в многослойные образы: поверх рубашки, футболки или даже легкого платья. Особенно актуальны модели спокойных оттенков (молочного, серого, шоколадного, темно-синего). Именно такие вещи делают образ уютным, но при этом собранным.

Платки

Тренд на «славянский шик» и эстетику старого Голливуда сделал шелковые платки предметом первой необходимости.

«Бабушкин способ повязывать косынку под подбородком покорил подиумы еще в прошлом году, но сейчас он стал более изысканным. Платки повязывают на голову, носят вместо ремня, украшают ими сумки или используют как акцент на шее. Он моментально делает образ интереснее, даже если на вас самые простые джинсы и белая рубашка», — подчеркивает стилист.

Натуральный шелк всегда выглядит благороднее синтетики, так что старые запасы здесь будут очень кстати.

Сумки с короткой ручкой

Те самые аккуратные сумочки, которые раньше казались слишком «взрослыми», снова стали актуальными. Только теперь они выглядят минималистичнее и легче.

«Небольшие сумки с короткой ручкой отлично дополняют и платья, и расслабленные повседневные образы. Особенно актуальны модели с четкой формой и минимумом декора. Винтажный ридикюль потрясающе смотрится с современным денимом и грубыми ботинками», — рекомендует Екатерина.

Броши

Долгое время броши считались чем-то «из прошлого», но сейчас они снова возвращаются. Причем актуальны не только классические варианты, но и более необычные формы: цветы, абстракция, винтажный металл, эмалевые жуки или старинные камеи.

Стилист:

«Забудьте о правилах „одна брошь на лацкане“. Сегодня их носят группами. Попробуйте приколоть три-четыре разных изделия на плечо базового пальто или украсьте ими манжеты рубашки. Очень стильно смотрятся броши на неожиданных местах, например, на поясе юбки или даже на кармане джинсов».

Почему винтаж снова стал популярным

Во многом потому, что мы устали от слишком одинаковых вещей. Хочется характера, деталей, ощущения индивидуальности. Винтажные элементы дают это чувство. Они делают образ теплее, живее, добавляют историю.

«Современная стилизация — это всегда баланс. Если вы надеваете вещь „с историей“, пусть остальной образ будет более спокойным и актуальным. Именно тогда появляется ощущение стиля, а не театральности», — отмечает наш эксперт.

Иногда самые интересные вещи действительно находятся не в магазине, а где-то на дальней полке старого шкафа. И, возможно, именно сейчас их время снова выйти в свет.