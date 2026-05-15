Венсан Кассель и его возлюбленная появились в стильных нарядах в Каннах

Модель Нара Баптиста с актером Венсаном Касселем вышла на публику в третий день Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Whoopsee.

Венсан Кассель появился на премьере в черном классическом костюме и белой рубашке. Вместе с ним на красной ковровой дорожке появилась Нара Баптиста. Модель предпочла для выхода облегающее бархатное платье с корсетным лифом и длинным шлейфом. Образ дополнили серьги с бриллиантами.

Избранница артиста 7 января 2025 года стала матерью. Модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.

У Венсана Касселя есть еще двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает семилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.