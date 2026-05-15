Самые стильные идеи маникюра с анималистичным принтом

Анималистичные узоры снова оказались в центре внимания, но теперь выглядят совсем иначе. Маникюр с леопардом, зеброй или змеиным принтом больше не ассоциируется с чем-то слишком ярким или вызывающим. Современные дизайны стали тоньше, элегантнее и гораздо интереснее. Нейл-мастера смешивают звериные мотивы с нюдом, полупрозрачными покрытиями, френчем, матовыми текстурами и минимализмом.

Поэтому анималистика сегодня легко вписывается и в повседневный образ, и в вечерний стиль. Такой маникюр умеет быть разным: нежным, дерзким, графичным, спокойным или роскошным. Главное выбрать принт, который подходит именно вам. Рассказываем о самых актуальных вариантах, которые выглядят современно, дерзко, стильно и дорого.

Леопардовый маникюр — новая база вместо классики

Леопард давно перестал быть символом чрезмерной яркости. Сегодня это почти нейтральный принт, который отлично сочетается с базовым гардеробом и выглядит особенно эффектно в деталях. Поэтому леопардовый маникюр остается главным фаворитом среди анималистичных дизайнов.

Самый стильный вариант — нюдовая или молочная база с мягкими карамельно-коричневыми пятнами. Выглядит аккуратно и дорого, особенно на коротких ногтях овальной формы. Если хочется чего-то более заметного, можно сделать леопардовый френч, добавить золотистые элементы или выделить рисунком всего несколько ногтей.

Интересно смотрится сочетание леопарда с матовым топом. Принт становится более приглушенным и благородным. А вот для вечернего образа подойдут глянцевые покрытия и небольшое количество блесток.

Маникюр с коровьим принтом — самый игривый тренд

Коровий принт стал настоящим открытием последних сезонов. Он выглядит легко, немного иронично и сразу делает образ более расслабленным. В отличие от леопарда, дизайн воспринимается менее агрессивно и отлично подходит тем, кто любит необычные детали, но не хочет слишком яркий маникюр.

Классическая версия — белая база с черными асимметричными пятнами. Но сейчас мастера все чаще используют цветные сочетания: молочный с шоколадным, бежевый с карамельным или даже пастельные оттенки. Особенно красиво коровий принт смотрится на коротких ногтях квадратной формы. Он идеально вписывается в повседневный стиль и хорошо сочетается с денимом, трикотажем и минималистичными украшениями.

Зебра на ногтях — графика, которая всегда смотрится эффектно

Маникюр с принтом зебры понравится тем, кто любит четкие линии и контрастные сочетания. Черно-белый рисунок выглядит выразительно даже в минималистичном исполнении и моментально привлекает внимание. Самый актуальный вариант — тонкие хаотичные полоски на молочной или прозрачной базе. Такой дизайн не перегружает образ и подходит даже тем, кто обычно выбирает спокойный маникюр.

Очень красиво выглядит матовая зебра с глянцевыми полосами. За счет разницы текстур дизайн получается объемным и необычным. Если хочется добавить больше модного настроения, можно попробовать цветную интерпретацию: полоски в лавандовых, мятных, голубых или розовых оттенках.

Тигровый маникюр — выразительный, но универсальный

Тигровый принт выглядит динамично и смело, но при правильной подаче остается вполне носибельным даже на каждый день. Его главное отличие от леопарда — вытянутые полосы, которые делают дизайн более графичным и визуально удлиняют ногти.

Чаще всего для маникюра используют теплую палитру: медовый, янтарный, карамельный, шоколадный и черный оттенки. Особенно красиво тигровые полосы смотрятся на полупрозрачной нюдовой базе. Если хочется более спокойного дизайна, можно сделать тигровый акцент только на одном или двух ногтях. Для смелого варианта подойдет сочетание полос с металлическими элементами или глянцевым покрытием.

Змеиный принт — самая элегантная анималистика

Маникюр под кожу змеи — один из самых стильных и дорогих вариантов среди всех анималистичных дизайнов. Он выглядит утонченно, необычно и отлично сочетается даже со строгими образами. Главная особенность такого маникюра — имитация фактуры. Для этого мастера используют тонкие линии, сетчатые узоры, полупрозрачные покрытия и объемные топы. Благодаря этому создается эффект настоящей змеиной кожи.

Очень красиво смотрятся оттенки хаки, графита, мокко, серого и карамели. Но отдельное внимание заслуживают цветные варианты. Изумрудный, сливовый, синий или серебристый змеиный принт выглядит особенно эффектно.

Маникюр с жирафовым принтом — мягкая альтернатива леопарду

Если классические хищные узоры кажутся слишком активными и избитыми, стоит обратить внимание на жирафовый принт. Он выглядит мягче, спокойнее и теплее, но при этом сохраняет всю эстетику анималистики.

Жирафовый рисунок отличается более крупными пятнами и плавными линиями. Обычно его выполняют в карамельной, кофейной, медовой и песочной гамме. Маникюр идеально подходит для осени и отлично сочетается с уютными образами. Особенно красиво жирафовый принт смотрится на молочной или бежевой базе. Он не перегружает ногти и выглядит очень аккуратно даже в полном покрытии.

Бэмби-маникюр — самый нежный из анималистичных дизайнов

Олений принт стал одним из самых необычных и свежих трендов. Он вдохновлен окрасом маленьких оленят и выглядит намного мягче привычной анималистики. Для бэмби-маникюра используют молочные, кофейные, бежевые и шоколадные оттенки, поверх которых хаотично располагают светлые точки разного размера. За счет этого покрытие выглядит очень нежным и уютным.

Особенно эффектно смотрится сочетание оленьего рисунка с френчем, прозрачной базой или легким золотистым сиянием. Некоторые мастера добавляют деликатный шиммер, создавая эффект солнечных бликов на шерсти.

Черепаховый маникюр — самый уютный тренд сезона

Черепаховый принт стал одной из самых элегантных альтернатив классической анималистике. Вместо контрастных пятен здесь используются полупрозрачные карамельные разводы, напоминающие рисунок на аксессуарах из черепахового ацетата. Маникюр выглядит дорого, спокойно и очень женственно. Главный секрет этого дизайна — многослойность. Мастер постепенно наслаивает полупрозрачные оттенки янтарного, медового и шоколадного цветов, благодаря чему появляется эффект глубины.