Нулевые возвращаются: актуальные тренды для выпускного в 2026 году
В 2026 году школьные выпускные становятся не только праздником прощания с детством, но и настоящим модным событием. Главный тренд — это свобода самовыражения и отказ от шаблонных образов. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Михаила Ковшова, какие наряды для выпускного вечера в тренде в этом году.
Долой «платья-торты»
По словам эксперта, пышные, перегруженные декором наряды, которые часто называют «платьями-тортами», уходят в прошлое. Такие платья не только неудобны, но и быстро теряют актуальность.
«Подобный наряд после выпускного повиснет мертвым грузом в шкафу. К тому же, если добавить к нему вычурную прическу, есть риск выглядеть несовременно. Через 10 лет, глядя на фотографии, вы можете остаться недовольны своим образом», — сказал он.
Главные тренды для девушек
Специалист объяснил, что в этом сезоне на пике популярности — вдохновение модой нулевых и десятых годов. Это могут быть как платья, так и стильные комплекты.
«Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фешен-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно», — уверен собеседник «ВМ».
Актуальные фасоны:
- платья-бюстье и бандо, особенно в длине мини;
- платья с экстремально заниженной талией, которая заканчивается практически на бедрах (хорошо смотрится на девушках высокого роста);
- объемные, пышные, но легкие платья из простых тканей, как у Saint Laurent (подобные модели можно найти у недорогих брендов).
Цвета и принты:
- самые модные оттенки — «облачный танцор» (нежный белый), небесно-голубой, золото, васаби;
- по-прежнему в тренде принт «горох» (полька-дот), причем можно миксовать разные его формы в одном образе;
- горизонтальная и вертикальная полоска.
Альтернатива платью:
- комплекты из топа и юбки или брюк;
- жакеты в азиатском стиле с атласными брюками;
- декорированные юбки (перья, парча).
«Комбинезон — это эффектный вариант, но не самый удобный для выпускного. Важно учитывать, что в нем придется провести весь вечер и неоднократно отлучаться в дамскую комнату. С точки зрения практичности провести длительное время в комбинезоне будет не очень удобно», — предупредил эксперт.
Мужская мода
По его мнению, для молодых людей вне времени остается хорошо сидящий классический костюм. Такой наряд можно будет носить и после праздника.
«Также можно найти классику в авангардном прочтении, если выпускник хочет выделиться. Это может быть рубашка или костюм необычного кроя. Их в большом количестве предлагают российские и массмаркет-бренды», — сказал он.
Тем, кто хочет выделиться, стилист советует также обратить внимание на:
- пиджаки в гусарском стиле (их можно сочетать с джинсами, брюками клеш или даже кожаными брюками);
- модели с акцентом на фигуру, широкими лацканами и объемными плечами.
«Гипероверсайз уходит на второй план. Сейчас актуальны вещи, которые подчеркивают силуэт», — подытожил эксперт.
