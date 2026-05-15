Нулевые возвращаются: актуальные тренды для выпускного в 2026 году

В 2026 году школьные выпускные становятся не только праздником прощания с детством, но и настоящим модным событием. Главный тренд — это свобода самовыражения и отказ от шаблонных образов. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Михаила Ковшова, какие наряды для выпускного вечера в тренде в этом году.

Долой «платья-торты»

По словам эксперта, пышные, перегруженные декором наряды, которые часто называют «платьями-тортами», уходят в прошлое. Такие платья не только неудобны, но и быстро теряют актуальность.

«Подобный наряд после выпускного повиснет мертвым грузом в шкафу. К тому же, если добавить к нему вычурную прическу, есть риск выглядеть несовременно. Через 10 лет, глядя на фотографии, вы можете остаться недовольны своим образом», — сказал он.

Главные тренды для девушек

Специалист объяснил, что в этом сезоне на пике популярности — вдохновение модой нулевых и десятых годов. Это могут быть как платья, так и стильные комплекты.

«Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фешен-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно», — уверен собеседник «ВМ».

Актуальные фасоны:

платья-бюстье и бандо, особенно в длине мини;

платья с экстремально заниженной талией, которая заканчивается практически на бедрах (хорошо смотрится на девушках высокого роста);

объемные, пышные, но легкие платья из простых тканей, как у Saint Laurent (подобные модели можно найти у недорогих брендов).

Цвета и принты:

самые модные оттенки — «облачный танцор» (нежный белый), небесно-голубой, золото, васаби;

по-прежнему в тренде принт «горох» (полька-дот), причем можно миксовать разные его формы в одном образе;

горизонтальная и вертикальная полоска.

Альтернатива платью:

комплекты из топа и юбки или брюк;

жакеты в азиатском стиле с атласными брюками;

декорированные юбки (перья, парча).

«Комбинезон — это эффектный вариант, но не самый удобный для выпускного. Важно учитывать, что в нем придется провести весь вечер и неоднократно отлучаться в дамскую комнату. С точки зрения практичности провести длительное время в комбинезоне будет не очень удобно», — предупредил эксперт.

Мужская мода

По его мнению, для молодых людей вне времени остается хорошо сидящий классический костюм. Такой наряд можно будет носить и после праздника.

«Также можно найти классику в авангардном прочтении, если выпускник хочет выделиться. Это может быть рубашка или костюм необычного кроя. Их в большом количестве предлагают российские и массмаркет-бренды», — сказал он.

Тем, кто хочет выделиться, стилист советует также обратить внимание на:

пиджаки в гусарском стиле (их можно сочетать с джинсами, брюками клеш или даже кожаными брюками);

модели с акцентом на фигуру, широкими лацканами и объемными плечами.

«Гипероверсайз уходит на второй план. Сейчас актуальны вещи, которые подчеркивают силуэт», — подытожил эксперт.

