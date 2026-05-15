Перечислены главные правила ухода за кожей после 40 лет

Остановить старение не получится, и никакой «волшебной стирательной резинки» для морщин ученые еще не придумали. Ухоженное лицо в зрелом возрасте — это не история про разовый поход в салон. Это результат простых привычек, которые вы повторяете изо дня в день. Если игнорировать базу, даже крем по цене крыла самолета не сработает, пишут авторы издания ИА Nord-News.

Главное, с чего стоит начать, — привычка всегда смывать макияж перед сном. После 40-45 лет это уже не просто рекомендация, а жесткое правило. Косметика за ночь буквально уничтожает кожу. Поэтому лучше перейти на двухэтапное очищение: сначала гидрофильным маслом растворяем макияж и городскую пыль, а затем смываем остатки мягкой пенкой или гелем, чтобы лицо не стягивало.

Второй обязательный шаг — ретинол. Его заслуженно называют королем антивозрастного ухода, ведь он заставляет клетки обновляться быстрее и запускает выработку собственного коллагена. Кожа от него становится плотнее и упруже. Главное — внедрять его аккуратно, начиная с минимальных концентраций, а днем железно наносить SPF-крем, иначе можно покрыться пигментными пятнами.

Третья полезная привычка — делать массаж лица каждый день. Всего пара минут перед зеркалом отлично расслабляет мышцы, которые с годами зажимаются и превращаются в глубокие заломы. Заодно массаж разгоняет утренние отеки и возвращает лицу свежий, подтянутый вид. Но сработает это только в том случае, если делать его регулярно, а не раз в месяц.

Вся математика ухода строится на одном принципе: стабильность и забота. Именно ежедневная рутина, а не редкие «чудо-баночки», помогает притормозить возрастные изменения и гораздо дольше выглядеть ухоженно.

